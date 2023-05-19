慈禧太后是清朝同治、光緒年間的實際最高統治者，除了生活過得奢糜，死後陪葬品更是不計其數，但也因此被盜墓賊盯上，1928年「東陵大盜」孫殿英炸開慈禧的地宮，為了取她嘴裡的夜明珠，還把臉頰劃開，之後溥儀建立小組重新安葬慈禧太后。

大陸導遊房博在微博提到，慈禧太后死後被葬於河北省定東陵，1928年「東陵大盜」孫殿英炸開地宮，搜刮裡面的陪葬品，同年年底，退位的溥儀組成清室善後委員會，開始著手處理被盜的清帝王陵墓，當時人員來到慈禧太后地宮，形容情況慘不忍睹。

根據參與善後的人員表示，慈禧太后屍身從棺槨被翻了出來，丟在地宮左側角落，形成趴在地上的狀態，屍身還長出一寸白毛，遺體翻過來後發現，她嘴裡原本含有夜明珠，孫殿英為了取出來，竟拿刀將太后的臉頰劃開，眾人之後處理好遺骨，再用黃布包裹放回去，目前慈禧太后的遺體依舊在棺槨裡。

而定東陵除了埋有慈禧太后，另一人就是慈安太后，當地人為了做區分，慈禧的稱作菩陀峪定東陵，慈安則稱普祥峪定東陵，整個定東陵從同治十二年開始修建，直至光緒五年完工，慈安共花費260萬兩，慈禧則是220萬兩，但慈禧覺得自己少了40萬兩很吃虧，執掌大權後她下命揭瓦重修，直到她過世才結束，陪葬品更是不計其數。