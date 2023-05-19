隨著科技日新月異，人肉之軀在高科技武器面前，可說是不堪一擊，往往還沒反應過來就被敵軍消滅，不過即便如此，在近代的戰爭史中，依然存在著約定成俗的潛規則，那就是敵方飛行員跳傘時，嚴禁開槍射擊，背後原因除了本著騎士精神之外，更重要的是飛行員養成不易，所以漸漸衍生出共識。

根據《新浪網》報導，空戰中，飛行員因為戰機被擊毀而跳傘的情況時有所聞，不過在二戰此前的戰事上，有不射殺跳傘飛行員的共識，背後有兩大原因，首先是經濟考量，因為想要培養出優秀的飛行員需要耗費相當高昂的時間成本，透過經年累月的訓練，才能上戰場廝殺；再者，相較於其他兵種，飛行員屬於高價值的作戰力量，是空戰中決定勝負的關鍵要素。

除去利益層面，不射殺跳傘飛行員也跟歐洲自古就推崇的「騎士精神」有關，攻擊已經放下武器的人是不道德的，而戰機就是飛行員的武器，因此當他從飛機上跳下來的那一刻，就等同於放下武器，沒有任何危害性，加上半空中的飛行員是沒有任何還擊和防禦能力的，這時向他開槍是勝之不武的事情，明顯違背騎士精神，會遭到鄙視。

此外，1977年6月8日訂立的《日內瓦公約》第一附加議定書中，第一次對保護跳傘中的飛行員有了明文規定，「從遇難飛機上跳傘降落的任何人，在其降落中，均不應成為攻擊的對象。」不過即便先有不成文的共識，再有國際法保障，但由於戰場上錯綜複雜的實際情況，仍不乏射殺跳傘飛行員的憾事發生。