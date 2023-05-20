不少主人會讓寵物進行絕育手術，除了杜絕生育，也能避免帶來疾病問題。大陸一名飼主3年前帶他養的貴賓狗，到自家附近的寵物店做節育手術，沒想到毛小孩從此記恨在心，一走到店門口就會狂吠，似乎在宣洩心中不滿，而且每天報到。

根據《白鹿視頻》報導，江蘇蘇州一名飼主經常帶貴賓狗到自家附近的寵物店洗澡，3年前得知店裡也有提供寵物醫療服務，決定讓愛犬接受絕育手術，當時他怕狗狗記仇，便將貴賓狗交給寵物店老闆處理，獸醫順利動完手術。

寵物店鄭姓老闆說，飼主每次都會帶貴賓狗來洗澡，清洗時牠的情緒正常，不過一走出店就會變得很激動，還會每天跑來報到，待在門口狂吠，一天最起碼3次，由於貴賓狗年紀大，有癲癇問題，每次罵完就不太會發病，因此老闆對貴賓狗的行為並未感到反感，甚至自嘲這已變成狗狗繼續活下去的動力。

影片累積169萬觀看次數，不少網友笑說「害我今生難娶妻，每遇同類將頭低。時時不忘一刀仇，日日堵門罵獸醫」、「雖然聽不懂在罵什麼，但感覺應該挺難聽的」、「牠在提醒每隻狗，這是間黑店」、「全是不能播的狗言狗語」，另外也有人提醒，飼主應該將狗綁好，亂跑恐會發生危險。