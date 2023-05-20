西班牙一名士兵1938年參與內戰時頭部中彈，他醒來後發現眼中世界竟全顛倒，神經科學家得知後進行研究，發現患者除了視覺顛倒，就連觸覺也是，甚至還引發色盲問題，但並未對他的生活造成太大影響，這項病例被發表在神經學期刊，引發討論。

根據《sciencealert》報導，士兵M在1938年參與西班牙內戰時頭部中彈，緊急被送往戰地醫院，但當時醫療條件有限，醫師只能進行簡單治療，未料士兵昏迷兩周後奇蹟甦醒，但他眼中的世界竟全顛倒，起初非常不習慣，因此行動相當不便，但之後他就慢慢適應了。

神經科學家干沙路（Justo Gonzalo）得知後聯繫患者，進行長達半世紀的研究，發現患者能倒著讀書、反著看錶，對生活並未造成影響，數年後聽覺和觸覺也出現反轉，右手被碰時他卻感覺在左手，之後還有色盲等併發症，但患者都克服了，干沙路花一輩子研究，但都未找到有效的治療方法，也沒搞清楚根本原因。

干沙路雖未能找到醫治辦法，但透過患者了解大腦各區域的分工，直到兩人都過世了，研究才結束，干沙路的女兒伊莎貝爾（Isabel Gonzalo-Fonrodona）整理父親舊檔案時意外發現病例，她與神經心理學家莫利納（García Molina）合作完成論文，莫利納提到，大腦就像小盒子，「當你改變盒子時，就會出現問題，對於干沙路來說，若無法了解患者的狀況，他就改從大腦如何運作下手」。