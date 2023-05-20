I had a rock in my eye for 50 years — doctors dismissed my concerns https://t.co/VIMy9CJ6TQ pic.twitter.com/HseW1gKlYc — New York Post (@nypost) May 18, 2023

西班牙一名66歲婦人多米（Domi），小時候不慎撞到一塊大石頭，導致眼睛被揚起的粉塵和石屑侵入，不過就醫檢查卻遲遲找不出病因，還被質疑她精神狀態有問題，直到2019年才終於藉由外科手術，將卡在眼睛裡長達54年的石屑取出，讓她氣得要向過往替她診治的20多名醫師和相關醫療機構提告。

綜合外媒報導，這起事故發生在1965年，當時年僅8歲的多米在田地裡玩耍，不慎撞到一塊大石頭，導致碎屑飛進她的眼睛，不僅出血流膿還疼痛難耐，事後她去就醫，醫師卻完全找不到石頭，讓她必須長期忍受眼睛的疼痛，雖然14～18歲時症狀一度緩解，但她清楚知道眼中的石頭並未被移除，因此持續尋求醫師協助。

直到1996年，一位眼科醫師幫多米進行超音波與CT電腦斷層後才發現異狀，但最終將其誤診為囊腫。多米無奈表示，多年來一共看過20多名醫師，但找不出病因就算了，還被當作瘋子，質疑她精神狀態有問題，因而出現幻覺，「每一位醫生都只根據前一位醫生的報告來對待我…每次我都是淚汪汪地離開他們的診所」。

多米表示，直到2019年，在馬德里巴達霍斯市（Badajoz）的一次外科手術中，醫護人員才終於找到並移除了這顆卡在她眼睛裡長達54年的石屑。這也讓忍受疼痛多年的她，憤而向此前為她診治病情的20多名醫師，及其相關的醫療院所提告，最終獲賠9萬歐元（新台幣298萬元）。