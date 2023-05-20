乾隆皇帝的第一任妻子富察氏過世後，立烏拉那拉氏為繼后，夫妻倆感情相當不錯，未料一日她卻性情大變，陪乾隆南巡時剪掉自己的頭髮，在滿族習俗裡相當忌諱，乾隆氣得把她打入冷宮，現代清史學家表示，烏拉那拉皇后斷髮可能與立嫡有關。

大陸導遊房博在微博提到，孝賢純皇后富察氏在乾隆十三年過世，面對後宮無主的狀況，乾隆在母親崇慶皇太后推薦下，立烏拉那拉氏為繼后，從乾隆十三年開始至三十年，烏拉那拉皇后陸續生下3個孩子，分別是皇十二子、皇五女、皇十三子永璟，根據生育狀況可見夫妻倆感情佳。

乾隆三十年，烏拉那拉皇后陪乾隆南巡時，她突然剪掉頭髮，在滿族習俗裡相當忌諱，唯有皇太后與皇帝去世，皇后才能剪頭髮，認為烏拉那拉皇后的行為有詛咒意味，乾隆氣得把皇后送回北京，並打入冷宮，她最後抑鬱而終。

烏拉那拉皇后過世時，乾隆正在承德避暑山莊，得知死訊後他並未表現出憂傷，而是寫下一段話，指烏拉那拉氏擁有一定德行，但她卻突性情大變，才被送回北京，人如今死了就以皇貴妃禮節安葬。可見乾隆依舊很怨恨她，烏拉那拉皇后被葬於裕陵妃園寢的純惠皇貴妃地宮裡，沒有自己的陵寢，並未依皇貴妃禮節下葬。

根據現代清史學者研究發現，烏拉那拉皇后可能是捲入奪嫡問題中，她希望自己的兒子能成為大清接班人，但乾隆皇帝並沒有想立他們為太子，南巡時夫妻倆因此發生爭執，烏拉那拉皇后就用剪髮的方式抗議，最終被打入冷宮。