古代帝王為了維持社會秩序，推出許多嚴刑峻法，一旦犯了重罪，最常見的就是斬首，不過那些被砍掉的頭顱又該如何處理？事實上，除了高掛城牆示眾之外，有些還被收藏起來或是做成酒器，但最可怕的莫過於築成「京觀」，顧名思義就是將屍體或是頭顱整齊堆放，築起一道人牆，手段殘忍至極，令人不寒而慄。

根據《網易新聞》報導，古人被斬首後，頭顱多半有8種處理方式，首先若是普通罪犯遭到斬首，且家屬被允許收屍，就有機會留個全屍，待行刑結束後，家屬會請專門縫合的「皮匠」將屍身簡單縫合，接著將死者裝進棺材內抬走安葬。不過若家屬沒錢，不願收屍，那麼屍身就會丟進亂葬崗，任由野狗啃食。

其次是基於震攝作用，劊子手在行刑後，會將罪犯的頭顱高掛在刑場木架上；至於那些罪大惡極之人，首級則會被懸掛在城牆上，讓進出的百姓都能看到，加大震攝力道。不過若是武將造反，就得「傳首九邊」，意思就是將其頭顱傳到邊境，讓那些軍事將領不敢造次。

第三則是透過罪犯的頭顱，引誘其同夥入圈套，畢竟古人對「死無全屍」很忌諱，待那些重義氣的同夥來劫走頭顱，官府就有機會將對方一網打盡。第四種是用來請功，只要將逃逸罪犯的頭顱送到朝廷，就有機會獲得封賞。

除此之外還有人會用來收藏，並且為了能夠好好保存，會在頭顱上漆，當作戰利品封存。第六則是乾脆將頭顱做成酒器，歷史上最有名的就是南宋皇帝趙昀，死後屍體不僅被人挖掘而出掛在樹上，頭顱還被製成酒器，被元朝權貴階層把玩近百年。第七種方式則是用來向對手求和。

最後一種是築成「京觀」，勝利的一方出於炫耀武力，並且達到震攝目的，會將敵人殘殺殆盡，接著將其屍體或是頭顱，整齊堆成闕型高台，手段殘忍至極。燕國復仇攻打齊國時，就曾堆過巨大的骷髏高台，讓人不寒而慄。