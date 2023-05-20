歐洲國家斯洛伐克一間私人動物園，飼養多達16隻大型貓科動物，近日動物園老闆親自餵食，竟遭獅群活活咬死，屍塊四散在圍欄內，現場慘不忍睹，事後調查發現，他的野生動物繁殖許可證早已到期，目前當局正考慮將獅子與老虎實施安樂死。

綜合外媒報導，約瑟夫（Jozef）在斯洛伐克北部城鎮庫舒基新梅斯托（Kysucké Nové Mesto）經營一間小型動物園「Ranc Pri Ziline」，園區內飼養了16隻大型貓科動物，平時會定期親自餵養牠們，未料16日約瑟夫前往餵食獅子後，卻遲遲沒有回來。

警方接獲報案，趕緊抵達動物園，先射殺一頭公獅和母獅，隨後在圍欄內找到約瑟夫各個身體部位。據了解，約瑟夫經常親自餵食動物，日利納地區（Zilina）警方發言人塞維奇柯娃（Zuzana Sefcikova）表示，約瑟夫確切死因仍待驗屍確定。

當地媒體披露，約瑟夫先前有取得繁殖野生動物許可證，但2019年到期後就一直未更新，目前當局正在討論如何處理園區內動物，不排除全數安樂死。事實上，約瑟夫開業以來多次與動保團體發生糾紛，此外，2019年一名女遊客手伸進籠內觸碰老虎而被咬傷，他稱是員工擅自讓遊客入禁區，更強調老虎沒有攻擊性。