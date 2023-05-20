市售的吐司都會用一個「塑膠環」綑住，主要為了方便保存，正式名稱為「麵包袋夾」，但吐司吃完後，麵包袋夾就沒有用處了，最近日本一名生活竅門達人在IG分享，麵包袋夾的2種隱藏方法，例如用於夾泡麵蓋，讓不少直呼實用。

生活竅門達人@bom_kosodate_lifehack在IG分享影片，指麵包袋夾先別急著丟，可以用於「夾泡麵蓋」，將熱水倒進杯麵後，最重要的就是蓋緊封口，可以使用麵包袋夾夾住杯緣，達到封住的效果，就不用特地拿重物來蓋杯麵。

另外一種則是「電線收納」，現代人擁有許多電器產品，無論辦公桌還是房間桌上，常需用到好多條充電線，例如電腦、手機、行動電源等，而且都有各自專屬的線與插頭，若隨意擺放不僅使電線容易損壞，還可能纏在一起造成不便。

原PO提到，可以在麵包袋夾黏上雙面膠，並貼在桌子邊緣，不需要充電時，就將電線放進麵包袋夾凹槽內。另外先前還有日本網友分享，有時延長線插了太多插頭，經常會搞不清楚，可以在麵包袋夾分別寫上不同電器名稱，再扣於延長線上不同插頭上，如此一來就能一目了然。