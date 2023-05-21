美國邁阿密一名男子本月8日清晨偕爆乳正妹回家過夜，沒想到他一杯黃湯下肚就陷入昏睡，等到醒來後正妹早已不見蹤影，就連家中保險箱也全被打開，包括勞力士手錶、珠寶等財物通通不翼而飛，損失超過60萬美元（約新台幣1838萬元）。警方獲報後也公布監視器畫面，持續追查女子下落。
綜合外媒報導，該名受害男子7日晚間到俱樂部喝酒後，隔天清晨5時許帶了一名爆乳正妹回家續攤，沒想到他才剛喝下一杯酒就不省人事，直到中午才醒來。不過他很快發現家中保險箱全被打開，裡面存放的勞力士手錶、金鍊、金手鐲、鑽石戒指等被洗劫一空，女子也不見蹤影。
警方獲報後立即調閱監視器，從畫面中可見，當時兩人一同搭乘電梯返回男子住處，直到女子離開時，手上卻拿著兩個空杯，疑似是為了避免留下DNA和下藥證據，顯然女子是預謀犯案，因此警方也公布監視器影像，希望知情民眾提供線索，避免再有人受害。
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