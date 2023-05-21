南非一名女子在懷孕13周產檢時，被告知腹中胎兒長不出雙臂，但夫妻倆思考過後，拒絕了醫生人工流產的建議，並於去年6月生下兒子，儘管過程中有許多不順，女子也曾因擔憂兒子的未來而憂鬱，但他們仍不後悔自己的決定，直言兒子是夫妻倆收過最棒的禮物。

I ignored docs who told me to abort my baby — he’s perfect without arms https://t.co/9HDdXnMvXi pic.twitter.com/flJcJMgko8 — New York Post (@nypost) May 19, 2023

根據《紐約郵報》報導，25歲的瑪麗安（Mariaan Strauss）懷孕13周產檢時，發現腹中胎兒天生畸形，無法生長出雙臂，醫生建議最好盡早人工流產，並告訴瑪麗安，「如果妳不墮胎的話很自私，妳必須為孩子著想，他將永遠無法過上正常的生活。」不過瑪麗安和她的丈夫亨德里克（Hendrik Strauss）仍堅持要把孩子生下來。

瑪麗安於去年6月生下兒子亨德雷（Hendré），她和亨德里克都感動落淚，「那是一個美好的時刻。」然而亨德雷除了沒有雙臂外，身體還有其他缺陷，包含因為右腳外翻而打上石膏，天生沒有腓骨（小腿外側較細的長骨），且胃部發育緩慢，只喝30毫升的牛奶就飽了。

瑪麗安為此陷入一段憂鬱的時期，「我會想，為什麼是我們？為什麼是我們的孩子？我們不斷祈求一個健康的孩子，卻得到這樣的結果。」她也相當擔憂孩子的未來，「社會是殘酷的，我們的孩子會被接受嗎？他會被嘲笑和欺負嗎？」

直到亨德雷3個月大時，學會翻身並利用翻滾來移動，讓瑪麗安豁然開朗，「我意識到我的孩子會沒事的，然後我也沒事了，憂鬱全都消失了。」夫妻倆也直言，如果再重來一次，他們仍會選擇生下亨德雷，「不符合社會『正常』的標準是沒關係的，亨德雷是我們收到最棒的禮物。」