美國一名18歲女孩弗萊（Samantha Frye）16歲起就在俄亥俄州（Ohio）斯特拉斯堡（Strasburg）一間叫做羅莎莉（Rosalie）的餐廳工作，從一開始的打雜洗碗，一路晉升到一線廚師，沒想到2年後更直接將打工餐廳買下，從工讀生逆襲成為老闆。

綜合外媒報導，弗萊16歲就開始在羅莎莉半工半讀，直到18歲高中畢業後，去就讀俄亥俄州立大學，不過她寒假期間仍繼續在羅莎莉打工，後來因緣際會得知老闆打算將餐廳賣掉，她便興起了接手餐廳的念頭，將過往打工存下來的「大學基金」用來支付買下餐廳的頭期款，並於4月起正式取得所有權。

弗萊透露，為了存下大學基金，她16歲便在羅莎莉打工，從小小的洗碗工，接著一路晉升為備餐員及一線廚師，除此之外，她同時也身兼數職，包括和父親一起工作，以及在附近的另外一間餐館打工。不久前聽到老闆有意將餐廳轉手賣掉，她認為這是自己的好機會，便將原本存下的錢用來支付購買餐廳的頭期款，「如果6個月前說我會這麼做，那我會認為你瘋了！」

上個月接手經營的弗萊表示，不會更改餐廳的名稱，也不打算針對餐點做太多調整，自己每周會有5天在餐廳內工作，另外2天在辦公室與銷售代表開會，她坦言「想要過上體面的生活，未必一定要上大學才行。」

而餐廳的老顧客曾德（Randy Zehnder）得知老闆變成一名18歲女孩後也大感驚訝，「她靠自己存下來的錢付頭期款，真是太棒了，換作是我，我做不到。」從同事變成員工的賈德納（Leanna Gardner）則大讚弗萊勇敢追逐夢想的事蹟，鼓舞了許多人，尤其是年輕一代。