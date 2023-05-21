有些網紅為了吸引觀眾眼球而做出危險行為，甚至因此失去性命。大陸網紅「三千哥」在直播中PK喝酒，一共喝下7瓶白酒加3瓶能量飲料，未料隔天就被家人發現在房間內過世，死因證實為飲酒過量。

綜合陸媒報導，大陸34歲網紅「三千哥」在本月15日直播PK喝酒，卻因為飲酒過量不幸過世，於20日下午火化下葬。從網路流傳的影片可以看到，三千哥在3瓶白酒下肚後已經明顯不適，但他手指著鏡頭說出「我命由我不由天」後又喝下第4瓶；另一名直播主「明公公順利傳媒」也在20日回顧三千哥直播的過程，指出在整場PK中，三千哥一共喝下7瓶白酒加3瓶能量飲料。

三千哥的好友趙先生受訪表示，三千哥在16日凌晨1點多結束PK，到了下午1點家人才發現他的異狀，不過早已來不及挽救，突如其來的憾事讓趙先生震驚又悲傷，「我和他是很要好的朋友，真沒想到他會以這樣的方式去世，他是非常好的一個人，非常直爽。」

報導指出，在直播中喝酒屬於違規行為，也有人透露，三千哥曾因直播喝酒被平台封帳號2次，但他又創建新的帳號繼續同樣的行為，讓網友看了都忍不住嘆息，「這種低俗又傷身的PK，有法律可以管管嗎？」、「這是拿生命在PK啊，身體最重要，飲酒要適度」、「喝那麼多，就算是喝水身體也扛不住呀！」

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