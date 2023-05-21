大陸一名女子近日發現家中牆壁突然不明原因鼓起，就連壁紙都被撐開了，還伴隨著「吱吱聲」，原以為裡面有老鼠，好不容易鼓起勇氣一探究竟，卻發現裡面住了一窩可愛的麻雀，讓她又驚又喜。

綜合陸媒報導，河北省唐山市一名楊姓女子，近日發現家中牆壁一角突然不明原因鼓起一大包，潔白的壁紙也被撐到浮起，裡頭還不斷傳出「吱吱吱」的叫聲，讓她誤以為裡頭有老鼠，沒想到戴上手套並持刀片將壁紙割開後，赫然發現裡頭竟然住著麻雀一家三口，除了兩隻成鳥之外，還有一隻沒長毛的雛鳥。

根據網路上瘋傳的影片可見，女子手上捧著一隻麻雀，對方也不怕生，她端詳了一下後就將掌心的麻雀塞回洞內，並透露牆壁外面是冷氣口，因為閒置太久，近日成了麻雀的新居，加上雛鳥還小，也不影響自己的生活，便讓麻雀一家三口繼續在這邊安家，也算是愛護動物。

畫面曝光後網友紛紛留言直呼「幸好是麻雀，不是其他生物」、「麻雀差點以為被拆家了」、「通常跑進牆壁孔洞的都是蛇或是蝙蝠之類的，第一次看見鳥類」。