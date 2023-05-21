鄭成功是明末清初期重要的歷史人物，因曾被南明皇帝賜姓，而有「國姓爺」之稱，不過既然被賜姓了，為何鄭成功仍姓鄭，而不是姓朱呢？其實鄭成功本人也以「朱成功」自稱，到了清朝才因為政治因素，而被改作「鄭成功」，並且一直沿襲至今。

根據陸媒報導，鄭成功的本名為「鄭森」，後被南明隆武帝賜姓「朱」、賜名「成功」，因此應該叫作「朱成功」，而鄭成功也始終以「國姓成功」自名，比如他起兵抗清時大多自稱「招討大將軍罪臣國姓」，和荷蘭、西班牙交涉時，多數自稱「大明招討大將軍國姓」，另外自擬函件或詩文則落款「朱成功」，漳州軍餉的硬幣上也有「朱成功」的紋樣。

在當時的民間以及外國人大多也都稱呼鄭成功為「國姓爺」或「鄭國姓」，日本人則直接稱他為「朱成功」。那麼後世習慣稱謂的「鄭成功」是從哪出現的呢？其實這個稱呼起於清廷，因為清廷對於明朝朱姓相當敏感，且鄭成功又以反清復明的名義起兵，成為清廷追剿的頭號人物，所以才避而不談「國姓」，以他的本姓「鄭」接上賜名「成功」。

在清朝的史料中常見「逆賊鄭成功」、「海賊鄭成功」等字眼，不過也有例外的狀況，鄭成功過世原葬於現今台南市永康區，鄭克塽降清、遷居北京後，曾上疏表示「念台灣遠隔溟海，祭掃維艱。」康熙帝便下詔，「朱成功係明室之遺臣，非朕之亂臣賊子。敕遣官，護送成功及子經兩柩，歸葬南安，置守塚，建祠祀之。」

台灣也有人曾提出應該替鄭成功正名為「朱成功」，但因為鄭成功這個稱呼已經約定成俗，被大眾接受，所以提議並未被採納。