近日網路上瘋傳一段駭人影片，一名香港民眾在人行道上意外目睹一條蟒蛇正在絞殺、吞噬貓咪，嚇得他頭皮發麻，立刻報警處理。不過等到捕蛇人員到場時，巨蟒已經不知所蹤，讓當地民眾人心惶惶。

綜合港媒報導，有民眾19日行經東涌馬灣新村附近的壩尾路時，在人行道上目擊一條長達4公尺的巨蟒在草叢邊蠕動，疑似正在絞殺獵物，仔細一看竟然是一隻貓咪，嚇得他立即打電話報警。

根據網路上瘋傳的影片顯示，蟒蛇蜷曲著身體，時而扭動時而伸展地絞殺著貓咪，令其窒息，剛開始還可見貓咪的半截身軀外露，但不久之後就被蟒蛇完全吞噬，蛇身也隨即隆起。

當地警方獲報後也緊急聯繫了捕蛇專家，不過等到對方到場時，巨蟒已經鑽進草叢失去蹤影，這也使得附近住戶人心惶惶。不少網友也驚呼，「天氣熱蛇都跑出來了」、「可憐的貓咪」、「這一看就是貓咪跑去招惹蟒蛇，結果一時大意被吞食了」；不過也有人認為，弱肉強食、適者生存是大自然法則，雖然殘酷卻也無可厚非。