越南近日有一段影片在網路瘋傳，位於河內市的還劍湖是當地歷史名勝，卻有2名身材曼妙的女子在裡面裸身沐浴，引來路人駐足觀看，影片曝光後引發網友熱議，戲稱她們是「仙女出浴」，不過警方調查後發現，影片的主角其實不是大家所想的少女，而是2名年輕男子。

根據越南媒體《青年報》報導，近日一段影片在越南網路上瘋傳，2名身材曼妙的女子到河內市還劍湖（Hồ Hoàn Kiếm）中裸身沐浴，不過鏡頭只拍攝到她們的背面，兩人還用黑布包裹住頭部，拍攝者則笑著詢問：「妳們來還劍湖幹嘛？」影片曝光後引發網友熱議，不少人形容這2名女子是「仙女出浴」、「沐浴仙女」等。

然而還劍湖除了是河內的重要地標外，也是具有歷史意義的文化景點，2013年還被指定為國家特殊文物，河內人民委員會也頒布規定，禁止所有人在還劍湖內游泳、釣魚，因此警方看到影片後立刻展開調查。

起初人民委員會認為影片是造假合成而來，因為2名女子洗澡的位置水深約為2公尺，一般人難以在這種深度的水裡自由活動。不過警方調查後證實確有其事，只是主角並不是大家所想的「少女」，而是2名年輕男子，他們都在附近的餐廳工作，年齡分別為17歲和22歲。

2名男子在本月16日清晨5點左右下水游泳，並用衣物包裹住頭部，整個過程有數名路人目擊，一部分曾駐足觀看，還有人出言勸誡他們趕快上岸，之後兩人才終於離開，回到餐廳工作。