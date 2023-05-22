真的有時空旅人？英國一對母女日前到美術館參觀，在一幅400年前的畫作上，發現一名8歲男童腳上穿著印有白色勾勾的鞋子，疑似知名品牌「Nike」，讓母女倆感到驚奇又有趣，還開玩笑地稱男童是「時空旅人」。

Is the boy in this 400-year-old painting wearing a pair of Nike trainers? https://t.co/oqPPI8t5dS pic.twitter.com/UZBE0QfxdR — Daily Mail US (@DailyMail) May 20, 2023

根據《每日郵報》報導，57歲母親費歐娜（Fiona Foskett）和23歲女兒荷莉（Holly）參觀倫敦美術館（National Gallery）時，意外發現了一個神奇現象。只見一幅來自17世紀的肖像畫上，一名8歲貴公子身上披著黑色斗篷外套，穿著荷葉邊袖子白色襯衫、棕色褲襪、白色襪子和黑色靴子。

只不過仔細觀察就會發現，靴子上出現一個白色打勾的圖樣，費歐娜忍不住笑說：「等等，他穿的是Nike球鞋嗎？」更開玩笑表示這名貴公子很可能是「時空旅人」，母女兩人都對於這個發現感到驚喜又有趣。

報導指出，這幅畫作由荷蘭畫家費迪南德·波爾（Ferdinand Bol）於1650年代繪製，畫作中的貴中子被認為是弗雷德里克（Frederick Sluysken），他是費迪南德妻子的表弟，也是一名富有酒商的兒子。

無獨有偶，這並不是第一次在經典藝術作品中發現疑似現代的物品，國外網友曾發現2500年前的古希臘陶器上，繪有類似於現代筆記型電腦的物品，圖上的男子另一手還拿著一支筆，看起來就像是「觸控筆」。但考古學家基爾格羅夫（Kristina Killgrove）解釋，圖上繪製的其實是當時用來寫字的「蠟板」，還有在蠟板上使用的「尖筆」。