澳洲一名捕蛇人近日接到民眾的求助電話，稱在馬桶內看到一條蛇，並傳給他一張「蛇」的照片，結果捕蛇人在看到照片後忍不住笑了出來，回電並告知對方，馬桶裡的不是蛇，而是一種腸道寄生蟲，建議他最好趕快去看醫生。

根據外媒報導，南澳州阿得雷德（Adelaide）男子羅力（Rolly）從事捕蛇行業已經50多年，但在工作中最讓他驚訝的往往不是爬行動物，而是關於他人的私生活，「我看到了一切，從地窖裡的鞭子、鎖鏈到棚子裡的農作物。」

最近羅力接到一通有趣的求助電話，對方驚慌失措地說在馬桶裡發現一條蛇，希望他能趕到現場捕蛇，掛掉電話後又發了「蛇」的照片給他，然而羅力一看到照片立刻笑了出來，並回電給對方，「這不是蛇，而是某種絛蟲，很可能是從你屁股裡掉出來的，我想你應該去看醫生。」據悉，絛蟲是一種腸道寄生蟲，人類吃生食或未煮熟的食物較容易感染。

不過寄生蟲學教授馬爾科姆（Malcolm Jones）看到照片後表示，馬桶裡的生物雖然不是蛇，但也不是絛蟲，而是一隻蚯蚓，「我注意到照片中的生物是紅色的，通常腸道寄生蟲會是白色或奶油色的。」馬爾科姆進一步解釋，蚯蚓出現在馬桶很可能是因為回流造成，或是從人們的衣服上掉下去的。