美國一對夫妻因為覺得新奇，帶2名兒子一起做DNA檢測，結果出爐後，竟發現小兒子不是丈夫親生的，經過調查才得知，當年他們做人工受孕時，診所誤將另一名男子的精子重複使用，導致荒唐意外發生，後來他們也輾轉找到小兒子的生父。

The news changed their lives forever https://t.co/ez6VKe0Oz4 — Daily Star (@dailystar) May 21, 2023

根據《每日星報》報導，今年47歲的唐娜（Donna Johnson）和丈夫范納（Vanner）在高中相戀，並於2003年結婚，生下大兒子小范納（Vanner Jr.），原本兩人還想生第二胎，但范納身體出了狀況，導致無法自然受孕，於是夫妻倆在2007年嘗試人工受孕，並在一年後迎來小兒子提姆（Tim）；兩名兒子都健康平安地長大，小范納遺傳了爸爸的金髮、藍眼睛，提姆則比較像媽媽，擁有一頭黑髮。

幾年前唐娜因為覺得新奇，替全家都做了DNA檢測，沒想到竟出現意料之外的結果，大兒子小范納確實是兩人的親生兒子，提姆卻和范納沒有任何血緣關係，這個消息讓夫妻倆震驚不已，但他們還是決定說出真相，提姆聽完後十分冷靜地接受了，一家人的感情也如過去一樣要好。

幾周後，提姆主動要求想找到親生父親，於是一家人又去做了更詳細的DNA檢測，得知提姆的生父叫作德文（Devin McNeil），對方和妻子當年也在同一間診所進行人工受孕，但精子樣本並沒有被調換、雙方也沒有抱錯孩子，而是德文的精子不知為何被重複使用，才會導致這起事件。

所幸兩家人的關係都沒有因此改變，唐娜一家和德文一家也保持著友好的關係，時常會約出來聚會，讓兩家的孩子一起玩耍；德文雖然對突然多出來的兒子感到意外，但也逐漸接受事實，並且不打算爭奪撫養權，而兩家人則在2022年時，和造成重大疏失的診所達成和解。