不少動物為了抵禦掠食者，都會有自己一套「求生絕招」。國外一名網友日前募目擊郊狼獵捕北美負鼠的現場，負鼠雖然強烈反抗，卻仍被郊狼一口咬進嘴裡，於是牠使出「裝死」絕招，果然讓郊狼失去興趣，然而要離開之前，牠竟在負鼠身上撒了一泡尿，讓網友忍不住大笑出聲。

根據外媒報導，國外一名網友在社群平台分享一段影片，從畫面中可以看到，他開著挖土機在一塊滿是泥沙的地面上，發現一隻行走中的北美負鼠被郊狼鎖定獵捕，儘管牠試圖張嘴嚇阻，卻礙於體型的關係，仍被郊狼一口咬在嘴哩，眼見性命即將不保的負鼠，便使出「裝死」絕招，倒在地上一動也不動，郊狼見負鼠沒有動靜上前聞了聞，之後突然失去捕食的興趣，打算放棄得來不易的美食。

然而下秒郊狼卻做出意外舉動，牠將屁股對準負鼠、抬起左後腿，在負鼠身上撒了一大泡尿，等到「解放」完畢就放任負鼠躺在原地，獨自離開；意料之外的發展讓在一旁觀看全程的原PO忍不住大笑出聲，他也繼續拍攝後續狀況，劫後餘生的負鼠並未受傷，拖著被尿濕的身體緩步離開現場。

網友們看到影片也全都笑翻了，紛紛留言，「傷害性不大，污辱性極強」、「雖然被尿在身上，但牠還是活下來了！看看誰才是笑到最後的那個人」、「這隻郊狼有夠不尊重負鼠」、「雖然很抱歉，但看到郊狼在牠身上撒尿時，我忍不住笑了」。

北美負鼠在面對危害時會裝死，這是一種身體的自然反應，在極度驚慌下就會啟動，最長可能昏睡將近4小時，這段期間牠會呈現口眼張開、舌頭伸出的姿勢，並從肛門排出綠色液體，散發腐臭味來驅趕獵捕者。