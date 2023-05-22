古代帝王為了維持社會秩序，制定出許多嚴刑峻法以懲罰犯人，但有時也會針對一些弱勢族群或特殊狀況的犯人給予優待，像是「聽妻入獄」制度，就是針對無子嗣的犯人，可以在執行死刑前和妻子同住獄中，好讓該名犯人能夠傳宗接代。

綜合陸媒報導，秦朝的嚴刑酷法讓民眾苦不堪言，因此到了漢朝，統治者在「天下苦秦酷法久矣」的背景下，提出了「寬緩刑獄」的主張，在管理監獄方面，還會額外注重人際關係、家庭倫理等層面，並運用到法律與刑罰上，逐漸形成了「憫囚制度」，還制定了不少優待老弱婦孺的規定，比如「頌系」，原本有罪之人被逮捕或關押都必須配戴刑具，但老少、婦女或有殘疾之人則可不必配戴。

除此之外，漢朝還有一些保護家庭倫理的規定，其中「聽妻入獄」指的是讓即將執行死刑的罪犯，能和妻子在獄中同住一段時間，以盡「傳宗接代」的孝道。東漢的鮑昱是泚陽的地方官，當時一名叫作趙堅的男人殺人後被監禁，他的70歲母親求見鮑昱，請他讓趙家能延續香火，鮑昱心生同情，於是讓趙堅的妻子到監獄中與他同宿，最後真的懷上一子。

另外還有一名叫作毋丘長的孝子，和母親逛市集時遇到醉漢羞辱母親，他一氣之下將對方殺害，後被逮捕入獄，當時擔任膠東侯相的吳佑傳喚毋丘長，詢問他是否婚娶，毋丘長回答「已婚但尚未有子」，於是吳佑讓他和妻子同宿牢獄，不久後毋丘長的妻子便懷孕，在他準備行刑前，還替兒子取名為「吳生」，希望兒子能代替自己報答吳佑的恩情。

由此可知，「聽妻入獄」在漢朝十分盛行，而且這種制度之後也被歷朝歷代沿用，到了明清時期，甚至被寫入刑律中，成為常行的法律制度。