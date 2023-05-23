大陸一對雙胞胎近日到吃到飽用餐，但只付一個人的錢，兄弟倆中途換人輪流吃，試驗老闆是否會發現，由於他們長相與身形極為相似，全程店家都沒察覺，事後兩人重返店家坦白，老闆當下看了非常訝異但並未責備，笑著說拍攝題材「挺有意思」。

河南一對網紅雙胞胎在網路上傳影片，兩人近日挑戰輪流吃自助餐，他們特意以相同髮型、衣服、打扮，前往吃到飽小火鍋店用餐，哥哥先到餐廳點餐，吃了差不多後，向老闆說要去趟廁所，實則是假借尿遁與孿生弟弟互換，讓他進店吃火鍋。

弟弟假裝從洗手間出來，回到哥哥原本的座位繼續吃，即使店員就站在他對面，也未發現異狀，弟弟吃飽後就去結帳，還和老闆打聲招呼後離開，兄弟倆會合後直呼很緊張，興奮地表示「成功了」，不過事後他們還是回到店裡，向老闆解釋並補繳另一人的費用。

兄弟倆表示，他們只是為了拍片挑戰，並不是想白吃白喝，而老闆得知後，並沒有生氣，反而還誇讚他們拍攝題材很有意思。影片曝光後，累積403萬觀看次數，不少網友表示「別說吃火鍋了，雙胞胎還可以代考」，但也有人認為，就算之後有付兩人的飯錢，但這種挑戰是違法行為，也可能會有人效仿，不建議再拍攝類似題材。