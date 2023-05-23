美國新罕布夏州一名女子18歲時與男友結婚，但年紀輕輕的他們卻染上毒癮，她為了孩子成功戒毒，但丈夫卻因吸食過量喪命，老公的哥哥見她孤身一人，平時會幫忙照顧侄子，兩人因此產生感情，甚至決定在一起，讓許多人看了直呼不可思議。

根據《每日郵報》報導，28歲凱特琳（Kaitlin Norton）近日在節目《我的非凡家庭》（My Extraordinary Family）分享自身故事，18歲時她與青梅竹馬亞倫（Aaron）結婚，未料他們卻染上毒癮，直到凱特琳懷孕才停藥，但兒子出生6個月，他們又忍不住開始嗑藥，兩人情緒變得不穩定而常吵架。

凱特琳不想連累兒子，主動向康復中心尋求幫助，最終順利戒毒，但亞倫卻吸毒過量去世，兩人婚姻僅維持4年，亞倫的哥哥羅里（Rory）得知後，認為凱特琳不可靠，起初是出於責任感，經常拜訪他們照顧侄子，羅里與凱特琳相處後逐漸改觀，久而久之還產生感情，但礙於關係太複雜，他們不敢公開，最終才決定誠實面對。

羅里先是向母親坦白，對方氣得說「太詭異了，亞倫會怎麼想，我知道他一定會很不開心」，經過促膝長談後，羅里母親才妥協，並說「當你愛上一個人時，情感難以控制」，羅里之後還與侄子坦白，對方則開心表示「我很高興我有了爸爸。」有了家人的理解，兩人才正式結婚，陸續生下2個女兒，如今已過去7年，一家人過得很幸福。

這段複雜關係曝光後，在網路上掀起討論，有人表示支持「當侄子說『我有爸爸了』，我認為孩子接受才是最重要的」、「我結婚生完孩子1年多後，丈夫被謀殺，葬禮上遇見他兄弟，對方允諾會照顧我們，之後同樣是墜入愛河」，不過也有人難以接受，「這個媽媽心裡很清楚，這種關係不恰當，非常不尊重死者」。

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