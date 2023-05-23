德國一個非營利組織近日拍攝到白鸛夫妻的甜蜜互動，從畫面中可以看到，母鸛正趴在鳥巢內靜靜孵蛋，過沒多久公鸛就叼著一塊破布回來，並將布蓋在母鸛的身上，似乎擔心牠會著涼，等到幫妻子掖好被角後，牠才安心地站在旁邊整理羽毛。

根據《The Dodo》報導，非營利組織「Nette-Störche e. V.」本月2日在臉書粉專直播，他們將一台攝影機架設在亨內肯羅德（Henneckenrode）一處高達23公尺的煙囪上，以紀錄公鸛「阿迪（Adi）」和母鸛「安東內拉（Antonella）」的日常，未料竟拍攝到夫妻倆恩愛放閃的畫面。

影片一開始，安東內拉獨自窩在鳥巢內孵蛋，過沒多久阿迪就叼著一塊破布回來，小心翼翼地降落在安東內拉身邊，並將破布蓋在牠的背上，仔細確認過妻子不會著涼後，再站在一旁安心地整理自己的羽毛，並像個保鑣一樣守護妻小。

「Nette-Störche e. V.」的工作人員費瑟（Silke Feser）表示，當時觀察到這一幕時大家都相當驚訝，「阿迪經常帶來不尋常的築巢材料，但從未像這樣替安多內拉蓋過毯子。」費瑟認為這是阿迪「愛的表現」，「我喜歡牠們互相照顧的方式。」

白鸛又名紅嘴白鸛、西方白鸛，主要生活在中歐和南歐、非洲西北部和亞洲西南部，是立陶宛和白俄羅斯的國鳥，由於歐洲許多國家的童話中，白鸛會帶來新生兒，因此又被視為「送子鳥」。