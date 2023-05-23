國外一名遊客日前到南非的國家公園旅遊，目擊疣豬大戰3頭獅子的畫面，當時疣豬剛走出洞穴，發現附近出現3隻獅子，趕緊躲回去但為時已晚，獅子馬上包圍洞穴，努力地往下鑽，雙方展開「拔河競賽」，疣豬最終寡不敵眾喪命，但眾人都非常佩服牠的毅力。

根據《LatestSightings》報導，遊客平托（Juan Pinto）到南非克魯格國家公園（Kruger National Park）旅遊，他乘坐導覽車追蹤3隻獅子的行蹤，發現獅子正在乾涸的河岸巡邏，牠們注意到附近一座廢棄白蟻丘旁出現疣豬，馬上跑過去狩獵。

平托提到，「獅子追了過去，及時抓住撤退中的疣豬，雙方展開拉鋸戰，獅群竭盡所有力氣，希望把這隻大型獵物拉出來。」當疣豬受到威脅時，牠們會迅速跑進自己挖的洞穴，由於洞口都很小，食肉動物通常都難以進入，疣豬會等到安全後再出來。

當時疣豬還未跑進洞穴底部，加上獅子數量多達3隻，儘管雙方僵持一陣子，但疣豬還是被拉出來，慘變獅子的食物。影片曝光後，累積263萬觀看次數，雖然疣豬最後輸了，但網友都非常佩服，表示「看得出疣豬力氣有多大，若順利逃回洞裡，獅子根本沒轍」、「雖然疣豬很可憐，但這就是大自然，牠為了生存而努力，我看了很感動」。