「木乃伊的詛咒」又稱「法老的詛咒」，是一種超自然現象，任何打擾到木乃伊的人都會導致厄運、疾病甚至死亡。1922年英國考古團隊打開了圖坦卡門法老的陵墓，之後有22名與其相關的人死於非命，加深眾人對「詛咒」的恐懼；近日埃及一名考古學家出面表示，他親身經歷過瀕死體驗，因此相信「木乃伊的詛咒」絕對是真的。

Egyptologist says Mummy Curse is real after he was left 'coughing up blood' when he opened tomb https://t.co/ninkNslvuB — UNILAD News (@UNILADNews) May 5, 2023

綜合外媒報導，考古學家兼紀錄片導演羅曼尼（Ramy Romany）在2019年為了拍攝節目《木乃伊揭密（Mummies Unwrapped）》，想要探索有關阿肯那頓法老（Akhenaten）的過去，而進入了一座塵封600多年的古埃及陵墓，羅曼尼和警衛先敲了敲石頭，「所有的蛇都發出聲響，然後從裡面出來了。」

羅曼尼走進陵墓後，發現裡面不但有蝙蝠和蛇，還瀰漫著一股蝙蝠尿液中氨的氣味，他憶述當時的狀況，「身體會發出一種要你不要呼吸的警訊，這空氣不好。但我是節目的主持人，所以我對著鏡頭大喊大叫，把一切都吸進身體裡了。」

節目拍攝當下，羅曼尼就逐漸感到身體不適，隔天開始咳血和產生幻覺，甚至發高燒到攝氏41.6度，讓他頓時覺得自己快要死了，當時所有醫生都搞不清楚他得了什麼病，只能開各種抗生素給他吃，所幸病況逐漸好轉，不過羅曼尼至今仍心有餘悸，「我不知道我是怎麼活過來的。」

這次的經歷讓羅曼尼深信「木乃伊的詛咒」真實存在，但他認為這與陵墓中的黴菌有關，而不是超自然現象，「從古墓中出來的不是圖坦卡門的鬼魂，一座陵墓塵封了數千年，裡面有許多有機物作用，當它第一次被打開，人們走進去沒有戴上口罩，就導致很多怪事發生。」