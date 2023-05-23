國外一名女網友在懷胎7個月時，意外撞見母親和丈夫躺在同一張床上交纏的衝擊畫面，事後丈夫才坦言，這段不倫戀已經維持長達22年，原PO父親得知消息後，帶著全家人做DNA檢測，這才得知3名兒子的生父其實是他的女婿，讓父親感到崩潰不已，目前父女倆都決定要和另一半離婚。

根據《鏡報》報導，國外一名40歲女網友在論壇《Reddit》發文，透露她從15歲就和小自己1歲的丈夫在一起，並於17歲懷上第一胎，生下大女兒後，夫妻倆就搬去和她的父母同住，「我的爺爺奶奶退休後，就在我爸媽的隔壁蓋了一棟房子，爸媽讓我和老公住在這裡。」

原PO後來又和丈夫生下3名孩子，婚姻生活非常美滿，結果在懷胎7個月、剛結束和好友的旅行回到家時，意外撞見丈夫和母親在床上交纏的景象，好巧不巧，當時原PO的大女兒也在家，親眼目睹外婆一絲不掛、只包裹著床單的模樣。

丈夫事後向她坦言，自從兩人搬進這棟房子，母親就主動引誘他，長期以來維持著這段不倫關係，原PO掐指一算，驚覺自己的雙胞胎弟弟和最小的弟弟，很可能是丈夫的兒子，她感到噁心不已，於是主動將真相告訴父親，3名弟弟則在父親的堅持下進行DNA檢測，發現果然是原PO丈夫所生，讓父親十分難過。

原PO直言她對母親的感情感到痛苦又憤怒，當初她還很開心母女倆在差不多的時間點懷孕，沒想到她們肚子裡孩子的生父其實都是同一人。目前父女倆已經決定要和另一半離婚，並請了專業律師幫忙打離婚官司。