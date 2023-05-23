美國加州一名41歲父親日前載孩子回家，看到一群小鴨正在過馬路，擔心其他車輛未注意，好心地下車護送，未料卻被一名17歲駕駛撞死，他幼小的孩子目睹全程，讓人看了悲慟不已，民眾紛紛前往事發地點哀悼。

根據《紐約郵報》報導，41歲里瓦拉（Casey Rivara）與妻子周安潔（Angel Chow）育有2名女子，分別是11歲的女兒與6歲兒子，日前他開車載孩子們回家，經過羅克林公園大道和史丹佛牧場路交叉口時，發現一群小鴨正在過馬路，於是他下車提醒其他駕駛。

未料一名17歲駕駛衝了過來，直接把里瓦拉撞飛，人當場喪命，坐在車內的孩子們目擊父親被撞過程。羅克林警長霍里洛（Scott Horrillo）表示，駕駛並未肇事逃逸，目前正配合調查，「我們還在蒐集證據，不過該名年輕駕駛不太可能面臨刑事指控」。

一名12歲目擊者威廉（William Wimsatt）表示，里瓦拉下車護送鴨子時，每個人都在為他鼓掌，因為他奮不顧身擋在車前，就在鴨子安全通過後，年輕駕駛不知道從哪裡衝出來，直接撞上里瓦拉，「他的鞋子和一隻襪子就掉在我們車前」。

里瓦拉的遺孀周安潔表示，丈夫是一個顧家的好男人，家人就是他的一切，為了就近照顧孩子，他最近在他們的學校工作，得知民眾至事發地點哀悼，還募款幫助他們一家，讓她感動的說「這幾天收到許多支持，民眾都稱讚里瓦拉帶來正面影響，讓我們備感榮幸」。