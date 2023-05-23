大自然無奇不有，時常出現令人難以理解的現象，像是鄰近台灣的菲律賓，近幾年就屢次傳出有「海怪巨屍」擱淺在沙灘上的事件，儘管有專家出面解釋，這只是鯨魚腐爛後的屍體，但當地居民仍對罕見異相感到惶恐，認為這很可能是災厄的徵兆。

What is this mysterious giant blob creature? Locals baffled after hairy-looking beast… https://t.co/c9jJ9RsIYy pic.twitter.com/27VsIKhdLY — The Marker Post (@themarkerpost) February 25, 2017

綜合外媒報導，2017年2月，菲律賓迪納加特群島（Dinagat Islands）的一處沙灘出現一個巨大且全身長滿白毛的「海怪」屍體，而在屍體被沖上岸前，當地才剛經歷完一場地震，科學家指出，這是一隻死亡多時的鯨魚屍體，身長約20英尺（約6公尺），體重約2000公斤。

同年9月，菲律賓雷伊泰島（Leyte）又有巨大的不明生物屍體擱淺在沙灘上，發現屍體的42歲男子卡皮斯特諾（Nujnuj Capistrano）透露，屍體體長約10公尺，且已經腐爛到無法辨認是什麼生物，只能確認牠已經死亡，而且還散發出一股「難以言喻的惡臭」，後來當局因為找不到地方掩埋，而將屍體推回大海。

Mysterious hairy sea creature dubbed a 'globster' washes up on beach https://t.co/WxTl9ApF2M pic.twitter.com/KJkH282Tgt — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) May 12, 2018

類似的事件層出不窮，2018年5月，菲律賓東民都洛省（Oriental Mindoro）聖安東尼奧（San Antonio）的一處沙灘，也有一隻體長近6公尺，全身覆蓋白毛的「海怪」屍體，專家們推測其身分可能是海牛或鯨魚，白毛則是被分解後的肌肉纖維。

儘管不少專家都指出，這些出沒於沙灘上的「海怪」，其實只是鯨魚腐爛後的屍體，但當地居民仍對不尋常的異相感到不安，認為很可能是災厄的前兆，「大海怪是壞事即將來臨的跡象，請為我們禱告」、「據說當海洋最深處的生物開始出現時，就會發生不好的事情」。