慈禧太后是清朝咸豐帝的嬪妃，之後成為同治、光緒年間實際主政者，生活過得很奢靡，陪葬品更是價值連城。太監李蓮英和侄子合寫的《愛月軒筆記》記載，慈禧太后陪葬品的種類、數量等，棺內有上萬顆珍珠，還有用金線織成的被褥等，但最終都遭「東陵大盜」孫殿英盜光。

大陸導遊房博在微博提到，李蓮英和侄子在《愛月軒筆記》記載太后陪葬品數量，棺木底部鋪了3層金絲織串珠錦褥，上面有一尺厚的珍珠，共有16324粒，參雜紅藍寶石85塊、祖母綠2塊、白玉203塊，太后頭部放著翠荷葉，腳下則是粉紅碧璽蓮花，意味「步步生蓮」。

除了陪葬品多外，慈禧太后穿有多層壽衣，內層有金絲繡串珠佛袍，外層套了兩件繡花串珠的福壽夾襖，壽衣全部繡上珍珠，大珍珠420粒、中珍珠1000粒、小珍珠4500粒，還鑲嵌1135塊紅藍寶石，身上蓋了一條織金陀羅尼經被，指的是用黃金線編織圖案的佛經被，上面還綴有820粒珍珠，價值16萬兩白銀。

慈禧太后頭戴鑲嵌珍珠寶石的鳳冠，冠上一顆珍珠重4兩，大如雞蛋，據說在當時值白銀1000多萬兩，棺材內放有金、銀、玉、翡翠等雕刻而成的佛造像，以及用寶石雕成的蔬果，例如知名的翡翠西瓜、李子100顆、杏60顆、紅棗40顆等。

棺內放有許多陪葬品，使用珍珠與寶石填滿縫隙，大小珍珠達3700粒、紅藍寶石2200塊，最上層蓋了一件鑲嵌6000顆珍珠的被子，根據統計，這些陪葬品價值約5000多萬兩白銀，有現代學者換算，當時1兩白銀約現在800至1000人民幣，等於陪葬品總價值上看500億人民幣，折合新台幣約2180億元。