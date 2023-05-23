美國佛州一名男屋主日前在家準備上廁所時，一掀開馬桶蓋秒嚇傻，裡面竟爬出一隻綠鬣蜥，體型大到佔據整個馬桶，牠似乎覺得被打擾，氣得不斷發出嘶嘶聲，甚至還向人潑水，屋主笑說，像是遇到日本動畫怪獸「哥吉拉」。

根據《每日郵報》報導，屋主瑞斗（John Riddle）近日上廁所時，打開馬桶卻看到一隻綠鬣蜥（reen iguana），由於牠體型頗大，幾乎霸佔整個馬桶，看到有人出現後，牠氣得發出嘶嘶聲抗議，甚至還向瑞斗潑馬桶水，像是想把敵人嚇跑。

瑞斗表示，馬桶內出現巨大綠鬣蜥，就像哥吉拉一樣恐怖，甚至還敢挑釁人，他最終拿出清理游泳池用的大型刷子，才成功將綠鬣蜥趕走。由於他平時會不關後門，方便愛犬進出，推測綠鬣蜥從後門偷跑進來，為了避免再發生類似狀況，他以後都會關門了。

綠鬣蜥並非佛州原生物種，原產於中美洲和加勒比海東部島嶼，1960年代首次出現於佛州，近年來當地人抱怨，綠鬣蜥會造成建築物損壞及停電問題，由於沒有天敵，所以數量不斷增加，還是游泳健將，經常出沒於下水道，因此現身於住家廁所並不少見。