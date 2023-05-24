美國一名男子日前在家中整理過世父親的遺物，意外找到一枚來自第二次世界大戰時期的手榴彈，結果不知為何竟誤拔插銷，導致手榴彈爆炸，男子當場死亡，而他的兒子、女兒也因此受到波及，深受重傷，目前已被送往醫院治療。

根據《NBC》報導，這起事件發生在美國印第安納州，當時47歲父親尼德特（Bryan Niedert）正在家中整理過世爺爺的遺物，意外挖出一枚來自第二次世界大戰的手榴彈，隨後因不明原因誤拔插銷，導致手榴彈爆炸，警方趕到現場時，尼德特已經沒有生命跡象，送醫後宣告不治。

而他的17歲兒子和18歲女兒也被波及受傷，目前已經送醫治療。事後警方擔心案發現場仍有其他未爆手榴彈，因此派拆彈小組前往搜查，全案目前仍在調查中。

最近大陸也有人意外發現手榴彈，遼寧省朝陽縣一戶人家在花園裡鑿井，沒想到竟挖出33顆沾滿泥土的「番薯」，仔細一看才驚覺是手榴彈，嚇得立刻打電話通報相關單位，後來在除爆特警的幫忙下，花費6個小時，在該戶人家的花園清出多達102枚手榴彈，並被轉移至安排好的銷毀地點進行銷毀。