寵物若走失了，想找回來幾乎不可能。英國肯特郡一對夫妻2年前發現23歲的愛貓走丟了，到處苦尋無果只能放棄，由於愛貓年紀大，跑到野外肯定無法生存，未料2年後牠竟奇蹟出現，被路人發現後才終於與主人相認，情緒變得很激動。

根據《每日郵報》報導，居住在肯特郡查塔姆一對夫妻迪恩（Dean Lyng）與艾莉森（Alison）養了一隻貓「奇奇」（Kizzy），2021年某天牠跑出去後就沒回來，主人找了好久都未果，由於奇奇已高齡23歲，年紀大又沒野外求生技能，夫妻倆認為凶多吉少。

一名路人近日在隔壁城鎮阿普徹齊的水溝裡發現奇奇，由於牠身體很虛弱，全身又髒又臭，起初以為牠是流浪貓，隨後帶到獸醫院做檢查，發現牠瘦到只剩2.5公斤，嚴重營養不良，指甲太長導致牠難以行走，身上也沒有寵物晶片。

動物失物招領組織（Animals Lost and Found in Kent）貼出告示幫忙奇奇找主人，艾莉森看到後馬上認出是自己的貓，趕緊前往相認，提到「牠聞到我丈夫的氣味後，就哭了起來，牠和我們在一起很放鬆」、「我們沒想到還能找到奇奇，這機率有多小啊，未來我們會好好照顧牠」。

不過貓咪雖然有悲傷、恐懼及快樂等情緒，但並不會透過哭泣表達，目前也沒有研究證實，貓會因情緒問題而流淚，所以貓咪若哭泣可能是身體出狀況，例如眼睛受到刺激、得結膜炎、鼻淚管阻塞、耳朵感染與食物過敏、貓皰疹病毒感染。