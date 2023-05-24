吃飯的時候千萬要小心！大陸一對夫妻登記結婚後，邀請新娘的弟弟吃海底撈慶祝，用餐過程中，新郎想給弟弟看照片，卻意外手滑，導致手機掉進火鍋麻辣湯底中，好不容易用湯勺撈起來了，下秒又滑進另一邊的清湯內，接二連三的悲劇讓他們哭笑不得。

綜合陸媒報導，一對夫妻日前登記結婚，結束後邀請新娘的弟弟一起吃海底撈慶祝，吃飯的過程中，新郎想給弟弟看夫妻倆登記時拍的照片，未料才剛舉到對方面前，就一時手滑，整支手機掉進火鍋的麻辣湯底中，兩人見狀都嚇一大跳，弟弟下意識地想伸手去撿，卻被滾燙的火鍋湯燙到，立刻收回手。

新郎急中生智，利用大湯杓撈起手機，結果下秒又滑進另一邊的清湯中，再度上演「海底撈」的悲劇。新郎受訪表示，當時只是想分享新婚的喜悅，沒想到會發生這種慘狀，但幸運的是手機沒有大礙，清潔、修理過後仍能繼續使用。

影片在網路上曝光後，網友們都忍不住笑了出來，「手機：太辣了，趕緊喝點清湯」、「這手機還挺聰明啊，知道要去清湯裡面洗一洗」、「手機也想吃火鍋了」、「是不是手機裡面藏了什麼祕密？需要趕緊消滅證據」、「正好慶祝一下，可以買個新手機了」、「這小舅子不錯，用被燙傷的手指頭救你的手機」。