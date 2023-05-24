日本一名女子近日上節目秀「口技」，她的舌頭似乎較敏感，在雙眼被蒙住的情況下，用舔的就能辦別物品，節目組讓她試著舔麻將，她能準確說出麻將上的字，讓許多人看了直呼不可思議，雖然這項特異功能很新奇，但也有不少網友笑說「沒用的超能力」。

日本綜藝節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）近日採訪擁有特殊「口技」的日里麻美，當時她被安排戴上眼罩，在眼睛看不見的狀況下，只能用舌頭辨認物品，節目組先是拿出一張麻將，麻美舔了3、4下後，很快就認出麻將的數字。

節目組決定提高難度，從日本10大姓氏的印章中，挑出筆畫較複雜的「渡邊」，未料她舔過後就說出正確答案，改拿筆劃更多的「佐藤」也難不倒她，麻美提到，舔東西辨認物品時，她會先從物體側面範圍、形狀做判斷，之後再去感覺上面的凹凸感。

麻美進一步解釋，疫情時間太無聊，她心血來潮就用舌頭舔麻將，嘗試自己是否能猜對，沒想到第一次就猜中，也讓她產生興趣，舔了3、4次便抓到秘訣，能夠輕鬆辦認麻將上的字，才意外發現自己的特異功能，平時她也會在抖音分享這項技能，讓不少網友驚呼不已。