日本網路上最近流傳一張「中年大叔狗」的搞笑照片，只見一隻大黃狗側躺在地上睡覺，身上卻穿著白色吊嘎和粉色三角內褲，不管造型還是姿勢都和中年大叔的形象極為相似，不過飼主出面解釋，其實這隻黃狗是個女生，因為年紀大、有尿失禁問題，才會替牠穿上犬用生理褲。

根據日媒報導，日本女飼主「@ruzri_ruzri」在推特分享愛犬「天使（エンジェル）」的照片，只見畫面中一隻狗狗身穿白色吊嘎、粉色三角內褲，舒服地側躺在客廳地板上，造型和姿勢看起來就像是一名中年大叔，愛犬慵懶的模樣讓飼主感到可愛又好笑。

網友們看到照片後，都忍不住笑了出來，紛紛留言，「我還以為是我爸在客廳打瞌睡的照片咧」、「狗：電視不要關，我還要看」、「看起來怎麼有點性感？」、「好像爸爸放假在家休息的樣子」、「對不起，我真的忍不住大笑」、「爸爸，地上涼，別在這裡睡覺」、「真正的爸爸應該會穿紅內褲」。

不過飼主也解釋，在這張滑稽照片的背後，其實藏有令人鼻酸的原因，這隻黃狗是領養來的流浪犬，因為年紀大了有尿失禁的問題，就讓牠穿上犬用的生理褲，加上「天使」的性別是女生，所以才選擇了粉紅色。

而拍照當時正值冬季，飼主為了讓「天使」保暖，打算做一件衣服，確認尺寸大小時，先替牠套上了白色吊嘎，沒想到「天使」一點也不嫌棄，穿著吊嘎就睡著了，才誕生出這張可愛逗趣的照片。