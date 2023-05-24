死神擦身而過！澳洲昆士蘭一名老翁日前與家人去露營，他悠閒地坐在露營椅上喝啤酒，渾然不知身後竄出一條含毒的「赤腹伊澳蛇」，他的兒子趕緊叮囑父親別動，老翁便淡定地繼續坐著，直到毒蛇離開，驚險過程全被拍下。

根據《7news》報導，老翁羅斯（Ross）與家人到布里斯本的日落國家公園（Sundown National Park）露營，他坐在露營椅上悠哉喝酒，卻沒發現危險正在靠近，直到他的兒子大喊，才知道身後出現澳洲知名毒蛇「赤腹伊澳蛇」（Red-bellied black snake）。

羅斯的兒子趕緊大喊父親別亂動，羅斯瞬間定格，直到毒蛇離開才鬆了一口氣，羅斯回憶說，聽到兒子大喊後，他只是稍微側身看了一下，「我完全沒聽到蛇爬行的聲音，也不知道當下我怎麼能這麼冷靜，淡定地按照兒子的指示去做」，不過看到蛇離開後，他馬上跳起來逃開。

羅斯提到，他們一家在日落國家公園度假，曾看到同一條蛇多達3次，他一開始還差點踩到蛇，所幸及時發現才未釀成危險。而羅斯的兒子將影片分享至抖音，累積120萬觀看次數，不少網友表示，「看來只要有啤酒，男人就能冷靜下來」、「天啊。我若是發現身後有蛇，肯定無法冷靜，當下會瞬間跳起來」。

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