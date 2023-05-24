有三國第一美女之稱的甄氏，原先是東漢末年割據勢力之一袁紹的兒媳，之後被魏武王曹操的第三子曹丕所納，起初兩人感情融洽，還生下一子一女，後來卻逐漸失寵，讓甄氏心有不滿，經常口出怨言，因此惹怒曹丕，慘遭賜死。據傳甄氏的死狀悽慘，不但沒有被安葬，還披髮覆面、口中塞糠，而背後竟與曹丕的妻子「郭皇后」有關。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，甄氏原本是袁紹的兒媳，曹操打下鄴城後，就被他的第三子曹丕所納。起初曹丕十分寵愛甄氏，兩人生下兒子曹叡以及女兒東鄉公主，而甄氏也一直安然無恙地在後宮中生活。

直到建安二十一年（西元216年），曹操東征孫權，卞夫人、曹丕、曹叡和東鄉公主都跟隨，他們回來後，發現甄氏的臉色很好，於是詢問她原因，甄氏則笑著回答，因為孩子都有夫人幫忙照顧，沒有什麼好擔心、掛念的，結果有人就拿這件事做文章，認為甄氏可能出軌了。

曹丕稱王後，甄氏日漸失寵，郭皇后和李貴人、陰貴人則備受寵愛，甄氏十分惱怒，因此口出怨言，郭皇后跑去跟曹丕告狀，讓曹丕憤而將甄氏賜死。據傳甄氏之死與郭皇后密切相關，因此曹叡登基後，郭皇后非常惶恐，《魏略》中還記載她是因憂懼而死，且有人在她過世後，告訴曹叡當年她母親甄氏的死狀，不但沒有得到正式的安葬，還披髮覆面、口中塞糠，曹叡聽完氣憤不已，下令也將郭皇后以同樣的方式下葬。

但于賡哲認為這種說法存疑，首先第一點，曹叡正式合葬了郭皇后與曹丕，第二則是根據《三國志》記載，曹叡在郭皇后過世後，替其家屬進行一系列加封，並且歷代都有封爵；如果曹叡真的這麼怨恨郭皇后，還以披髮覆面、口中塞糠的方式羞辱過她，就不太可能這樣安排郭皇后的身後之事，並且如此善待她的家屬。