德國一名21歲男子身高只有172.5公分，導致他很沒自信，因此決定接受3次腿部增長手術，過程是打斷雙腿，並釘入增長骨釘，如今他成功增高至183公分，足足多了10.5公分，他也將自己術後心得分享至網路，引發討論。

根據《太陽報》報導，一名21歲網友@le_tremba在抖音提到，他的身高只有172.5公分，由於德國男性普遍都很高，導致他很自卑，「個子矮小是一個大問題，讓我覺得自己不像男人」，因此去年11月他飛往土耳其接受增高手術。

原PO前後接受3次增高手術，先是將腿骨打斷再把鋼釘當作骨頭接回去，透過漸進式肢體延長，達到慢慢增高的效果，目前他已成功長了10.5公分。雖然術後恢復期無法走路，還須長時間復健，但他看到結果後非常滿意，還計畫再次動手術，目標是長到190公分。

加州增高研究所（Height Lengthening Institute）外科醫師馬布比安（Dr Shahab Mahboubian）曾受訪表示，年輕男性增高需求大幅提高，他預估今年會再進行50次增高手術，是3年前的2倍，他還遇過60幾歲的男性患者求診，對方稱長年被嘲笑矮子，讓他很自卑，所以才想動手術。

不過增高手術存在風險，而且通常在私人診所進行，難以獲得相關手術訊息，例如多少人接受過手術、術後出現哪些併發症，另外費用也很昂貴，英國手術費用高達5萬英鎊（約新台幣191萬），在美國動手術價格介於5.6萬至21萬英鎊（約新台幣214萬至805萬）。