貓咪會透過喵喵叫的聲音來和人類溝通。近日一段影片在網路上瘋傳，只見一名男子走到冰箱前拿出一盤食物，而身旁橘白色花紋的貓立刻發出「河東貓吼」，聲音又大又長，似乎在催促男子給牠食物吃，讓網友全都忍不住大笑。

國外一名網友「@ollie.cdrdr」近日在TikTok上分享愛貓山姆（Sam）的逗趣影片，只見當時一名男子走到冰箱前，並從裡面拿出一盤食物，山姆和牠的狗同伴立刻興奮地衝了過去，像是「左右護法」一樣守候在男子兩邊，山姆還用盡吃奶的力氣發出「河東貓吼」，聲音又大又長，讓拍攝者忍不住笑了出來。

影片一出立刻吸引眾多網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過4100萬，大家紛紛笑說，「我的天啊，為什麼這些貓都像是以前沒吃過飯一樣大吼大叫」、「新的龍捲風警報應該採用這段聲音」、「我不知道你的貓在喊什麼，但我家的貓聽完以後很生氣」、「你家貓身上橘色的毛很關鍵，這是標準的橘貓基因」、「牠叫得像是餓了好幾天」、「我家的貓也會這樣叫」。

根據《新聞周刊》報導，「Cat Talk」雜誌編輯泰瑞莎（Teresa Keiger）指出，貓和貓之間主要透過氣味和肢體動作交流，幾乎不會用到語言或聲音，但隨著貓適應如何和人類溝通，牠們開始學會喵喵叫，並以聲音來表示飢餓、渴望被關注或想要玩耍等情緒與需求。

英國貓科行為動物學家安妮塔（Anita Kelsey）表示，影片中的貓顯然是在說牠餓了，要主人的動作快一點，「如果沒有達到貓的預期效果，牠們通常會『升級』叫聲。」而影片中的情況正是山姆對主人的速度感到不滿意。