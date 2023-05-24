女皇帝「武則天」被後世認為心狠手辣，為奪取皇位不擇手段，就連親骨肉也殺，傳言她殺了2個兒子和1女兒，但事實真的如此嗎？其實歷史上都沒有武則天殘殺骨肉的證據，許多專家認為，這些內容多為杜撰，為了防止再出現女皇帝。

大陸上海開放大學公共管理學院副院長伊曉婷提到，唐高宗李治共有8個兒子，前面4個死於非命，後面4個是他與武則天所生，最被看好是兩人的大兒子李弘，5歲被立皇太子，12歲參與政事，無奈他23歲就病逝，武則天還為他抄寫經文，而他的死因有兩種，一是患有肺結核，另一種則傳言被武則天害死，當時他在宮中發現蕭淑妃的兩個女兒年紀大卻未結婚，出於不忍要求出嫁，惹得武則天不開心，但當時李治還在世，武則天沒這個膽量，因此可能性不高。

二兒子李賢被立太子後，他政見與武則天不同，又看遍宮中無情，寫下《黃台瓜辭》勸誡父母別再殺害親骨肉，讓武則天很不滿，之後懷疑他刺殺自己的心腹大臣明崇儼，因而被廢並流放，她派出酷吏丘神勣監督，李賢可能被逼到抑鬱症發作輕生，而那年武則天正好臨朝稱制，也許曾叮囑丘神勣嚴厲點，但並未要求把人殺害。

三兒子李顯被封太子，之後繼位為唐中宗，為了與母親抗衡，他重用妻子韋氏外戚，甚至想將岳父韋玄貞提拔為侍中，因而慘被廢除並流放，過了15年他聽順於母親才復登皇位，但最終因心腦血管遺傳疾病過世，皇位就交給老四李旦，但武則天此時不再隱藏，繼位後把李旦降為皇嗣，經過政變後才奪回皇位。

另外陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲也曾說，《新唐書》記載武則天生下女兒後，她為鞏固地位，狠心掐死女兒並嫁禍給王皇后，但《資治通鑑·唐紀十六》並未有相關記載，認為這應該是後世杜撰的內容，宋朝士大夫擔心歷史重演，威脅到男性地位，因此《新唐書》與《資治通鑑》都記載對武則天不利的傳聞。

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