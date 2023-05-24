結婚是人生其中一件大事，必須最好萬全的準備與覺悟，才能踏入的新階段。印度一對交往2年半的情侶決定於近日結婚，未料婚禮當天，新郎還沒做好心理準備，而打算成為「落跑新郎」，新娘得知消息後，狂追20公里，終於把人抓回現場，讓婚禮得以繼續舉行。

根據印度媒體報導，這起事件發生在北方邦巴雷利（Bareilly），一對交往2年半的情侶下定決心結婚，在徵得雙方父母的同意後，確定在本月21日於一間印度教寺廟舉辦婚禮。然而婚禮當天，新娘在現場遲遲等不到新郎出現，她著急地打電話給新郎，對方卻說自己要去接母親過來觀禮。

新娘不相信他的說詞，懷疑新郎打算要逃婚，於是穿著婚紗跑出寺廟，最後在距離20公里遠的警局前面找到人，當時新郎正準備坐上公車離開，新娘毫不猶豫地追了上去，並強行將新郎帶回寺廟。

等他們回到現場，時間已經過去2小時，寺廟內聚集一大群前來祝福新人的賓客，後來經過雙方家人的討論，決定繼續舉行婚禮，男方的家人也對新娘讚譽有加，認為她非常堅強與勇敢。

前陣子印度比哈爾邦也出現「逃婚」新郎，婚禮過程中，新郎接到新娘妹妹打來的電話，以死相逼、阻止他和姊姊結婚，新郎不得已只能暫停婚禮，事後才得知，原來新郎和妹妹早已相愛，卻在家人安排下必須和姊姊結婚，最終雙方家長都同意成全兩人，讓新郎與妹妹結婚。