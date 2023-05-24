美國加州一名動保組織員工接獲民眾報案，稱附近出現具侵略性的流浪狗，他們趕緊前往誘捕，未料到場後卻發現，狀況與民眾說的不同，兩隻流浪狗不僅沒亂吠，甚至還很親人，讓他們不禁笑說「報案要誠實啊」，兩隻浪浪超萌模樣跟著曝光。

艾爾康（Alcorn）在福雷斯諾人道動物機構（Fresno Humane Animal Services）工作，日前他在抖音分享一段趣事，當天他接獲民眾通報，稱附近出現具侵略性的流浪狗，他與同事準備好各項工具，前往現場進行誘捕，未料卻看到兩隻狗乖乖的躺在人行道上。

艾爾康隨後在附近放置誘捕籠，流浪狗就自己跑進去，完全不費吹灰之力，讓他們忍不住笑說「報案時要說實話啊」。之後兩隻狗被安置於收容所，牠們不僅乖巧又親人，工作人員狂撸也不生氣，就算被抱在懷裡，兩隻狗也不會掙扎想逃脫。

影片曝光後，不少網友表示「牠們看起來確實很兇，但在人懷裡撒嬌的模樣，讓人瞬間融化」、「兩隻浪浪可能是為爭搶食物，所以對其他狗有攻擊性，所以不是對人」、「可惡！真的太有『侵略性』，整個擊中我的心」、「謝謝你們幫助浪浪，希望牠們可以趕快找到新主人」。