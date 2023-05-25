大獎從天而降！德國一名男子日前與家人在家喝咖啡，突然聽到一聲巨響，原以為是煤氣爆炸，趕緊到花園查看，發現地面出現一個洞，裡面還有一顆石頭，他的女兒推測可能是隕石，拿來磁鐵做測試，沒想到果真如此，如今他們收到高達新台幣660萬的報價。

根據《太陽報》報導，居住在德國埃爾姆斯霍恩的47歲沙欣（Mahmut Sahin）上個月與家人在家享受咖啡時光，突然聽到花園傳出巨響，發現後院出現一個坑洞，還有一顆巨石半埋在土裡，沙欣起初以為是煤氣洩漏或化學反應造成，所以想打給消防隊求助。

沙欣的女兒驚覺不對勁，推測很有可能是隕石，而隕石經撞擊後數小時具有磁性，普通岩石則沒有，於是她拿出兩塊磁鐵測試，沒想到真的被吸附在石頭上，沙欣表示他從沒想到可能是隕石，這顆隕石重達4公斤，此事曝光後吸引各界關注。

沙欣提到，他透過電話接獲來自世界各地對隕石的報價，目前最高報價是17.4萬英鎊（約新台幣660萬元），「中樂透的機率可能都比家出現隕石還高，我們都很喜歡這塊隕石，也計畫讓別人能看見它，未來考慮短暫放在博物館展覽」。