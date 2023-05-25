國外一名網友被收養了20多年，因為好奇自己的身世，沒想到深入追查卻發現，原生家庭的繼祖母竟是美國知名殺人犯艾倫．伯恩（Ellen Boehm），犯案過程還被拍成電影，讓他震驚萬分。

原PO在知名論壇《Reddit》發文透露，自己在1999年被收養，因為太好奇自己的身世，過去一年來不斷追查，卻發現驚天秘密，原來他的繼祖母竟然是美國知名殺人犯艾倫，不僅有一、兩本書籍專門研究繼祖母的謀殺案，還曾是美國真實犯罪連續劇《最毒婦人心》的取材內容。

原PO指出，自己的親生母親是祖父保羅（Paul Boehm）第一段婚姻所生下的女兒，後來祖父在1980年代中期再婚，迎娶第二任妻子艾倫，並生下1女2子。不料1988年，繼祖母竟掐死睡夢中的小兒子，一年後又以相同的手法殺害次子，甚至趁著8歲大女兒在洗澡時，將運作中的吹風機丟入浴缸，幸好女兒倖免於難。

據悉，艾倫在犯案前幫孩子買了保險，一切都是為錢殺人，最終因為謀殺2名兒子和蓄意謀生女兒，被判處無期徒刑並不得假釋，至今仍在密蘇里州服刑；至於保羅已於2015年去世。得知繼祖母是知名殺人犯後，原PO坦言很慶幸自己和繼祖母沒有直接關聯，但對於不幸死去的叔叔們感到同情。