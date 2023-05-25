面試時無論求職者還是面試官都應守時。日本一名40多歲男子分享奇葩面試經歷，當時他通過第一階段面試，之後要與副總進行面談，未料對方卻正在洗車，遲到1個小時才現身，不僅沒有道歉，甚至還詢問他為何不去其他公司，讓他看了很傻眼。

根據日媒「キャリコネニュース」報導，居住在日本福島縣一名40歲土木工程師近日分享過去的求職經驗，當時他收到面試通知後，被告知有兩階段面試，他順利通過第一階段，隔天準備與副總面試，第二次面試他比預定時間提早15分鐘抵達。

未料公司人員卻告知，副總正在洗車，請工程師稍等片刻，但一等就長達1個小時，副總出現後，不僅沒有道歉，甚至也未看他的履歷，劈頭就問「你不能去下游廠商應徵嗎」，工程師非常困惑，詢問自己都來面試了，怎麼會要求他去其他地方。

副總最終也沒多說什麼，但告知通過面試後，他接下來依序要與總經理、董事長面試，雖然最終順利拿到錄取資格，但三次面試讓他疲於奔命，工程師提到「對於中小型公司來說，決定權在於高階主管，這我都知道，但面試過程卻增加我對公司不信任感」，他入職沒多久就選擇離開。