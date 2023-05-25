美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）一名15歲少女瑪姬（Maggie Drozdowski）近日和友人相偕前往海邊衝浪時，整條小腿突然被鯊魚含住並拖入水中，嚇得她拚命掙扎求救，好在很快就擺脫鯊魚的血盆大口，不過小腿以下部位因為撕裂傷縫了6針。

綜合外媒報導，瑪姬21日下午和友人相偕前往紐澤西州石港（Stone Harbor）附近的海灘衝浪時，沒想到過程中突然感到腳部一陣劇痛，原以為是被螃蟹螫足刺傷，回頭一看讓她當場嚇壞了，「我的整條腿都在鯊魚嘴中，我盡可能拚命搖晃，希望把鯊魚甩掉，但是鯊魚很重…」。

瑪姬的同行友人莎拉（Sarah O'Donnell）表示，當時以為瑪姬溺水了，因為她突然被拖入水中，接著又冒出海面尖叫求援，不斷呼喊「有東西咬了我，我覺得有東西在咬我！」嚇得她趕緊叫瑪姬回到船上。所幸瑪姬後來成功擺脫鯊魚，但上岸後發現小腿以下部位都是血，立刻前往附近醫院治療。

醫師根據傷口判斷，證實瑪姬應是被鯊魚咬傷。瑪姬事後餘悸猶存表示，原本以為需面臨截肢，幸好沒有，但她也坦言「我認為是身上的潛水衣救了我，才得以保住我的腿」。