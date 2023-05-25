美國愛荷華州一名媽媽8年內懷了5對雙胞胎，其中3對是幫人代孕，她說與丈夫生下兩對雙胞胎後，希望能幫助不孕夫妻，因此成為代理孕母，孩子年齡介於6到14歲之間，醫師對此驚呼不已，甚至誇讚她擁有「鋼鐵子宮」。

根據《Insider》報導，沃特斯（Jennifer Waters）23歲時與丈夫結婚，2008年順利懷上雙胞胎，她沉浸在當媽媽的喜悅，雖然有時會孕吐，但她依舊很喜歡懷孕的感覺，順利生下兩個男嬰後，她並未出現焦慮情緒，儘管懷孕期間胖了13公斤，但產後成功恢復身材。

事隔2年，沃特斯再次懷孕，而且又是雙胞胎，在自然受孕情況下，連續懷兩胎雙胞胎極為罕見，就連醫生也說她應該去買樂透，懷孕36周後她順利生下一對異卵雙胞胎女兒，直接晉升為一家六口，沃特斯還將自身經歷分享至部落格。

沃特斯提到，一對夫妻梅根（Megan）和麥克（Mike）看了她的部落格後，詢問她是否願意當代理孕母，她沒考慮多久就同意，一方面是她喜歡懷孕過程，另一方面能幫助別人，沃特斯體內被植入多個胚胎後，竟又懷上龍鳳胎，2013年底順利生產，梅根夫妻抱著孩子非常開心，沃特斯看了相當感動。

沃特斯之後又陸續當了2次代理孕母，而且都懷上龍鳳胎，加上自己的孩子，她在8年內生下5對雙胞胎，醫師還誇讚她擁有「鋼鐵般的子宮」，不過沃特斯如今已40歲，考慮到身體與年紀，未來不打算再生了，而她與代孕家庭也都有聯絡，3對龍鳳胎還寫感謝卡片給她，沃特斯覺得能夠幫助別人，似乎也完成自己的使命。