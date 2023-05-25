大陸一名男子養了一隻不到3個月大的幼犬，沒想到狗狗卻因為貪玩咬斷電線，結果被電到躺在地上一動也不動，現場散發出陣陣焦味，小狗也當場脫糞。不過離奇的是，30秒後狗狗卻奇蹟復活，讓飼主還來不及哀悼就破涕為笑。

近日網路上瘋傳一段影片，北京一名飼主養了一隻不到3個月大的狗狗，沒想到20日當天，狗狗因為貪玩跑去咬電線，由於家電處於運轉中的狀態，狗狗因此被電到躺在地上，整間屋子也彌漫著焦味，待飼主發現後衝上前查看，狗狗已經躺在地上一動也不動，肛門口也因為觸電痙攣而出現脫糞現象。

飼主目睹慘劇發生後不敢置信，以為愛犬被電死了，不過就在他還來不及哀悼時，狗狗又突然自己跳起來，就像什麼事情都沒發生一樣，還開心地搖著尾巴圍著飼主跑，讓他當場傻眼，「我當時都聞到燒焦味了，相隔也就30秒，我還沒來得及悲傷牠就沒事了，然後使勁我往身上撲，生龍活虎的」。

影片曝光後網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「到底是怎麼辦到的，連燒焦味都出來了結果立刻復活」、「這隻狗狗大概有特異功能」、「屎都被電出來了，真的命大啊」；也有人呼籲，家中有飼養寵物的要注意電線插座，否則哪天出事就後悔莫及了。